***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 18:17
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 10 nolu kararı gereğince
Yapılan görüşmeler neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği ‘Kurumsal Yönetim Tebliğ' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.06.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve Mesut BALTA ‘nın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2019 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852099
BIST
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|MERIT
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|% 9,98
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|DAGI
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|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
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|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
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|13.208.317
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|
|EKIZ
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|% -9,96
|
|NIBAS
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|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
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|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
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|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
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|
|KRDMD
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|% -3,95
|
|VAKBN
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|2.111.245.349
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|
|GARAN
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|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4469
|8,4893
|% -0,53
|
|Frank
|7,1711
|7,2143
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
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|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|19,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.509
|22,50
|
|Tam
|2.558
|2.572
|21,10
|
|Yarım
|1.247
|1.258
|11,20
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,63
|0,24
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|3,89
|0,05
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|B. Petrol
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