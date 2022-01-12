***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 17:50
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2022 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 24.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Mehmet SOYARICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Tahir Gökhan YÜCE
Yönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)
: Ali Rıza HASOĞLU
: İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993191
BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|118,80
|28.747.893
|% 10,00
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|ORCAY
|39,92
|22.280.818
|% 9,97
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|DMSAS
|11,26
|89.472.136
|% 9,96
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|KRDMB
|11,49
|109.759.930
|% 9,95
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|KRDMA
|11,49
|229.491.432
|% 9,95
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|KRSTL
|4,10
|76.083.082
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|GEDZA
|19,19
|45.831.186
|% -9,05
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|MMCAS
|3,38
|188.995
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|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
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|PENTA
|332,50
|41.827.300
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|KRDMD
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|SISE
|15,19
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|THYAO
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|2.753.722.178
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|EREGL
|31,70
|2.502.526.455
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|GARAN
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|1.906.457.444
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|KRDMD
|13,07
|7.089.415.775
|% 3,40
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|YKBNK
|3,88
|1.653.319.886
|% 3,47
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|SISE
|15,19
|3.489.728.224
|% 2,91
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|GARAN
|11,85
|1.906.457.444
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|EKGYO
|2,39
|374.130.837
|% 0,84
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,6186
|13,6300
|% -1,28
|
|Euro
|15,5474
|15,5655
|% -0,85
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|Sterlin
|18,5288
|18,6217
|% -1,18
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|Frank
|14,7255
|14,8142
|% -1,03
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|Riyal
|3,6059
|3,6240
|% -1,60
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,28
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|Altın Gr.
|802
|802
|-6,59
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|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
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|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,28
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|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
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|B. Petrol
|84,24
|84,24
|0,52
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