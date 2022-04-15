Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 17:23
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Düzeltmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 44.627.021,32

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 1,00 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve 9 nolu kararı neticesinde
1- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.627.021,32 TL'nı yükseltilmesine,
2- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,
3- Artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (% 100 Bedelli) karşılanmasına,
4- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 0,01 TL nominal bedelli her bir pay için 0,01 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasaruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arz edilmesine,
5- Çıkarılmış sermayenin 44.627.021,32 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
6- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021177


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.494
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.494  
En Yüksek
2.497 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 214,50 2.368.313 % 10,00  
IHAAS 16,94 18.426.693 % 10,00  
MZHLD 40,14 23.127.870 % 9,97  
OYYAT 54,10 169.353.802 % 9,96  
SUMAS 87,25 1.167.248 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6247 14,6279 % -0,03  
Euro 15,7733 15,8036 % -0,14  
Sterlin 18,9978 19,0931 % -0,31  
Frank 15,4326 15,5256 % -0,12  
Riyal 3,8900 3,9096 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.985 10,24  
Altın Gr. 933 934 4,43  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.119 6.272 11,83  
Yarım 2.958 3.034 5,72  
Çeyrek 1.483 1.517 2,86  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 0,15  
Gümüş Gr. 12,13 12,15 0,06  
B. Petrol 113 113 1,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru