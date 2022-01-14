***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.01.2022 16:05
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021-24.03.2021-06.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesinde
Yönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı (kullanıldığı) yerlere dair döküman ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994123
BIST
16:062.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,90
|Açılış
|: 2.071
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|Önceki Kapanış
|: 2.071
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2.081
En Düşük
2.054
16:0613,5662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 13,5400
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4816
16:0615,5281
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16:06794,26
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|: -0,13%
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|Açılış
|: 793,80
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|Önceki Kapanış
|: 795,33
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801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:04
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.571.547
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|247.700.277
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,90
|10.488.020
|% -6,28
|
|RALYH
|9,34
|49.863.340
|% -6,22
|
|ERCB
|55,20
|18.894.544
|% -5,80
|
|THYAO
|28,26
|3.189.898.409
|% -1,81
|
|KRDMD
|13,31
|2.959.329.596
|% -0,30
|
|EREGL
|31,26
|1.101.789.040
|% -1,14
|
|SISE
|14,99
|1.059.647.314
|% -0,40
|
|KOZAL
|128,70
|812.940.402
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,41
|666.181.101
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,31
|2.959.329.596
|% -0,30
|
|YKBNK
|3,76
|680.556.526
|% -1,31
|
|THYAO
|28,26
|3.189.898.409
|% -1,81
|
|AKBNK
|7,49
|552.502.318
|% -0,93
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5527
|13,5669
|% -0,11
|
|Euro
|15,5067
|15,5309
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,5058
|18,5986
|% -0,24
|
|Frank
|14,8010
|14,8902
|% -0,26
|
|Riyal
|3,5975
|3,6155
|% -0,28
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
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