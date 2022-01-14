***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021-24.03.2021-06.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesindeYönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı (kullanıldığı) yerlere dair döküman ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994123BIST