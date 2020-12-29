***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [BRMEN]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin (Şirket) 29/12/2020 tarihli KAP açıklaması, finansal ve faaliyet durumu dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-ğ maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 30/12/2020 tarihinde kapatılmasına ve 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. BRMEN Alt Pazar Yakın İzleme Pazarı 31/12/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895513BIST