***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
29.12.2020 19:13
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.
'nin (Şirket) 29/12/2020 tarihli KAP açıklaması, finansal ve faaliyet durumu dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-ğ maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 30/12/2020 tarihinde kapatılmasına ve 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. BRMEN Alt Pazar Yakın İzleme Pazarı 31/12/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895513
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0417
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05446,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 446,95
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3858
|7,3965
|% -0,56
|
|Euro
|9,0402
|9,0552
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9644
|10,0144
|% -0,01
|
|Frank
|8,3387
|8,3889
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9650
|1,9749
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI