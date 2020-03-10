***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:20
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826108
BIST
15:14104.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.097,76
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
104.112
15:146,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:146,9740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0558
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:14327,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -3,94
|Açılış
|: 327,79
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.835.867
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.480.764
|% 14,73
|
|HATEK
|8,82
|15.508.447
|% 12,36
|
|DAGHL
|3,19
|4.910.385
|% 11,93
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,85
|3.365.592
|% -5,13
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|GSRAY
|2,87
|96.248.138
|% -4,65
|
|TGSAS
|4,39
|2.887.394
|% -4,57
|
|THYAO
|10,69
|609.581.332
|% 2,99
|
|ASELS
|27,98
|506.769.940
|% 0,79
|
|GARAN
|9,52
|345.602.065
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,35
|294.323.221
|% 2,62
|
|ODAS
|1,86
|152.372.774
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,35
|294.323.221
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,28
|105.758.037
|% 1,59
|
|ODAS
|1,86
|152.372.774
|% -0,53
|
|THYAO
|10,69
|609.581.332
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,37
|76.691.236
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9522
|7,9921
|% -1,04
|
|Frank
|6,5442
|6,5837
|% -1,01
|
|Riyal
|1,6251
|1,6332
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,19
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.158
|2.211
|-11,49
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,56
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
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|B. Petrol
|38,11
|38,11
|3,75
|
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