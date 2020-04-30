***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 14:25
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841525
BIST
14:20101.697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 101,82
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:206,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:207,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:20385,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,26
|Açılış
|: 384,90
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.242.443
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.252.475
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.991.764
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|21.746.381
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.129.369
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.157.232
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.540.638
|% -9,99
|
|GARAN
|8,45
|804.403.205
|% 0,48
|
|THYAO
|10,70
|380.823.156
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|341.120.684
|% 0,00
|
|ASELS
|27,48
|337.968.477
|% 0,29
|
|AFYON
|2,67
|278.080.592
|% 5,12
|
|ADESE
|1,50
|188.815.144
|% -2,60
|
|AFYON
|2,67
|278.080.592
|% 5,12
|
|GARAN
|8,45
|804.403.205
|% 0,48
|
|PETKM
|3,60
|341.120.684
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|95.093.963
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7091
|8,7528
|% 0,79
|
|Frank
|7,1660
|7,2091
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,62
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|11,90
|
|Tam
|2.531
|2.586
|12,10
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,90
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
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