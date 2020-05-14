***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:52
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844934
BIST
13:4099.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -387,36
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
13:406,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
13:407,5217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5167
13:40384,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,82
|Açılış
|: 384,43
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|12.076.328
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|300.317
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|465.972
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|115.801
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|199.308
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|124.446.325
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.250.827
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.508.138
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|895.995
|% -9,97
|
|ASELS
|29,16
|948.096.643
|% 1,74
|
|ECILC
|6,11
|570.441.123
|% 2,52
|
|GARAN
|7,79
|370.414.459
|% -1,39
|
|SASA
|9,29
|279.119.871
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,44
|223.447.129
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|64.405.470
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,44
|223.447.129
|% 0,00
|
|ECILC
|6,11
|570.441.123
|% 2,52
|
|CEMAS
|1,08
|92.188.646
|% 0,00
|
|YGYO
|0,64
|37.587.788
|% 8,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4798
|8,5223
|% -0,35
|
|Frank
|7,1231
|7,1660
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8485
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,36
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-3,90
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|1,22
|