***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:10
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850454
BIST
11:32110.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 914,04
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:326,7906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:327,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:32375,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,87
|Açılış
|: 375,45
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.441.178
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.287.700
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.349.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.209.732
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.234.552
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,22
|1.971.508
|% -5,01
|
|EKGYO
|1,92
|595.296.744
|% 2,67
|
|ASELS
|32,38
|506.512.368
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|319.802.253
|% 0,61
|
|VESTL
|15,01
|216.341.460
|% 8,14
|
|BIZIM
|18,83
|210.806.069
|% 4,50
|
|EKGYO
|1,92
|595.296.744
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,46
|183.986.301
|% 5,04
|
|ISGYO
|1,96
|163.230.551
|% 7,69
|
|KARSN
|2,06
|149.219.281
|% 1,48
|
|KRDMD
|2,65
|167.491.394
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6438
|8,6872
|% 0,26
|
|Frank
|7,1440
|7,1871
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,10
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.458
|2,10
|
|Tam
|2.500
|2.526
|-1,50
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,54
|40,54
|-0,64
|