***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 14:22
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862384
BIST
16:251.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:256,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0881
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:258,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0887
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:25432,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,93
|Açılış
|: 432,97
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.359.239
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,70
|2.139.031.491
|% 0,05
|
|GUSGR
|6,18
|1.727.846.325
|% 9,19
|
|KRDMD
|3,11
|1.102.658.031
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|933.916.446
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|916.168.991
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|933.916.446
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,11
|1.102.658.031
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,18
|1.727.846.325
|% 9,19
|
|IHLAS
|0,92
|269.624.657
|% -7,07
|
|GSDHO
|2,68
|476.220.228
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9234
|8,9681
|% 1,15
|
|Frank
|7,5484
|7,5938
|% 1,49
|
|Riyal
|1,8456
|1,8549
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
|