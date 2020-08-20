***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:50
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870292
BIST
11:001.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
11:007,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3247
En Düşük
7,2632
11:008,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
11:00455,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,78
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler11:00
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.928.813
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|31.565.364
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|2.464.615
|% -10,00
|
|CRDFA
|5,77
|1.245.708
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|PETKM
|4,46
|1.235.293.405
|% 5,44
|
|TUPRS
|88,10
|1.083.035.356
|% 2,50
|
|RTALB
|58,95
|270.087.959
|% 1,29
|
|ZOREN
|2,83
|231.652.325
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,02
|215.433.741
|% 3,07
|
|PETKM
|4,46
|1.235.293.405
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,03
|171.313.451
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,83
|231.652.325
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,02
|215.433.741
|% 3,07
|
|AKENR
|2,07
|89.162.287
|% 6,70
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3215
|7,3247
|% 0,50
|
|Euro
|8,6700
|8,6789
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5525
|9,6004
|% 0,27
|
|Frank
|7,9850
|8,0331
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% 0,34
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|0,45
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,67
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,05
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,29
|