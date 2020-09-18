***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 11:11
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875598
BIST
12:271.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:277,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5690
En Düşük
7,5327
12:278,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:27475,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,01
|Açılış
|: 475,73
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,27
|1.037.075.450
|% 4,14
|
|PETKM
|4,41
|512.061.328
|% 0,92
|
|AVOD
|4,21
|238.405.116
|% -5,18
|
|HLGYO
|2,51
|235.128.141
|% 3,72
|
|SASA
|16,97
|167.627.803
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,27
|1.037.075.450
|% 4,14
|
|PETKM
|4,41
|512.061.328
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,51
|235.128.141
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,08
|76.003.847
|% 1,89
|
|AVOD
|4,21
|238.405.116
|% -5,18
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5658
|7,5690
|% 0,30
|
|Euro
|8,9741
|8,9787
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7983
|9,8474
|% 0,39
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|11,21
|
|Altın Gr.
|475
|476
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.197
|19,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,65
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,54
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,04
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,00
|