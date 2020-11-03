BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler14:09
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4928
|8,4998
|% 0,71
|Euro
|9,9408
|9,9501
|% 1,29
|Sterlin
|11,0098
|11,0651
|% 1,30
|Frank
|9,2414
|9,2971
|% 1,08
|Riyal
|2,2585
|2,2698
|% 0,65
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
Seans Raporu 14:09
- 14:20XU100 Endeks 1, 125 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 11, 344.00 milyon TL de
- 14:20PRKME Yüzde -5.11 oranında düşüşle 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 690, 627 adet işlem
- 14:19YESIL Yüzde -6.69 oranında düşüşle 43.22 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 798 adet işlem
- 14:18LINK Yüzde -4.18 oranında düşüşle 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 522 adet işlem
- 14:17AKMGY Yüzde -4.66 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 687 adet işlem