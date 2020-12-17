***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2020 12:09
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893619
BIST
12:211.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:217,7578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:219,4966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:21467,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 467,50
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:21
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.833.185
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|TDGYO
|13,78
|3.620.920
|% 9,11
|
|IDGYO
|8,29
|9.414.899
|% 9,08
|
|NIBAS
|75,65
|12.665.499
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|6.048.790
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|865.603.123
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|821.485.189
|% 1,18
|
|PGSUS
|69,90
|710.374.467
|% 2,79
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|512.023.951
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,80
|298.232.806
|% 3,32
|
|ODAS
|3,99
|421.461.095
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,06
|200.104.608
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,99
|174.817.570
|% 2,58
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7532
|7,7578
|% -0,57
|
|Euro
|9,4914
|9,4966
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4840
|10,5366
|% -0,15
|
|Frank
|8,7318
|8,7844
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0586
|2,0689
|% -0,76
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,40
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|13,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|6,44
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|3,12
|
|Çeyrek
|747
|765
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|0,55
|