***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:35
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895361
BIST
11:321.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:327,4096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:329,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:32448,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 448,48
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ARZUM
|24,86
|21.931.716
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|56.295.671
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.377.993
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.653.877
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|56,00
|5.941.810
|% -9,39
|
|BRYAT
|471,20
|116.921.251
|% -6,23
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|BANVT
|47,68
|1.408.264
|% -5,02
|
|GUBRF
|73,95
|1.008.373.457
|% 5,04
|
|THYAO
|12,93
|528.598.165
|% 2,46
|
|KARTN
|105,60
|472.789.111
|% 2,13
|
|SASA
|21,18
|453.449.234
|% 8,73
|
|KARSN
|3,31
|443.482.127
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|443.482.127
|% 5,41
|
|SKBNK
|1,55
|149.970.912
|% -1,27
|
|GSDHO
|2,52
|139.610.992
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,60
|290.590.042
|% -0,18
|
|TSKB
|1,81
|79.558.623
|% -1,09
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4066
|7,4096
|% -0,38
|
|Euro
|9,0726
|9,0821
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9864
|10,0365
|% 0,21
|
|Frank
|8,3361
|8,3863
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9691
|1,9789
|% -0,35
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|8,16
|
|Altın Gr.
|448
|449
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
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