***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:35
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828432
BIST
14:4097.654
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 4.014,02
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.661
En Düşük
91.644
14:406,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0456
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:406,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0802
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:40319,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,48
|Açılış
|: 319,88
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.406.427
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.536
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,18
|4.444.886
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|32.535.653
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|5.673
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|768.135.313
|% 5,67
|
|THYAO
|9,24
|711.888.089
|% 8,96
|
|GARAN
|9,31
|381.520.126
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,24
|224.522.386
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|187.978.535
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|224.522.386
|% 5,16
|
|THYAO
|9,24
|711.888.089
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8282
|7,8675
|% -1,05
|
|Frank
|6,5835
|6,6232
|% -1,19
|
|Riyal
|1,6649
|1,6732
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|3,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,95
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,95
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
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|B. Petrol
|34,95
|34,95
|1,73
|
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