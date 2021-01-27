***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:01
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904746
BIST
16:201.497
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -39,13
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:207,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3998
En Düşük
7,3418
16:208,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:20437,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 437,29
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:20
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.190.273
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.725.169
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.131.057
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.644.486.900
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.467.523.696
|% -3,54
|
|GARAN
|9,26
|1.282.007.181
|% -2,73
|
|KRDMD
|6,78
|1.063.152.088
|% -1,74
|
|KARSN
|4,71
|946.295.447
|% -6,18
|
|EKGYO
|2,45
|1.467.523.696
|% -3,54
|
|ODAS
|3,97
|1.644.486.900
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|669.625.626
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|422.602.197
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|330.496.380
|% -6,58
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3998
|% 0,76
|
|Euro
|8,9589
|8,9639
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0949
|10,1455
|% 0,36
|
|Frank
|8,2858
|8,3357
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% 0,60
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,04
|
Seans Raporu
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