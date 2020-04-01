***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.04.2020 20:37
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi,
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Italya'daki fabrikamızdaki üretim
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 Salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Italya'da yetkili mercilerce verilecek izin
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" kategorisine giren ve T.C Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre ülkemizde de yayılımı yüksek hızda seyreden Covid-19 hastalığı ile ilgili gelişmeleri Borusan Mannesmann olarak yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda İş Sürdürülebilirliği ve Risk planlarımızı gözden geçirerek yeniledik, hem ofislerimizde hem de üretim sahalarımızda en üst seviye hijyen protokolünü uygulamakta, sosyal mesafemizi artıracak fiziki önlemler almaktayız. Bu kapsamda Türkiye ofislerimizde uzaktan çalışmaya uygun olan ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. Türkiye'deki fabrika üretim bölümlerimizde ise yine sosyal mesafeyi artırmak ve minimum çalışanla üretimimize devam edebilmek için dönüşümlü çalışma modeline geçmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde şirketimizin kapsamına girdiği maddelerle ilgili olarak başvuru yapılmıştır. Yeni çalışma düzenlemelerimiz neticesinde operasyonlarımız (planlama, üretim, sevkiyat vb.) her zamanki yüksek standartlarda devam etmektedir. Faaliyetlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, tüm ilgili ülke mevzuatları ile de uyumlu olacak şekilde devam edilecektir. Diğer ülkelerdeki faaliyet durumumuz aşağıda özetlenmiştir
- BM Vobarno İtalya fabrikamız, İtalya Hükümetinin üretim durdurma kararının öncesinde, önlem amaçlı olarak üretime ara vermiştir. Üretimin başlaması için salgın yayılım oranının düşmesi ve İtalyan Hükümetinin kararı beklenmektedir. Yasak kalktığında üretim faaliyetlerimize devam edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.
- BM Pipe Us Houston/Teksas fabrikamız, ABD yasaları çerçevesinde stratejik öneme sahip tesis olarak konumlandırıldığı için minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretimine devam etmektedir. Bu tesisimizde gerekli tüm güvenlik önlemleri protokollere uygun olarak alınmıştır.
Şirketimiz ve fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834029
BIST