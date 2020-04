***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler ve üretim faaliyetlerine ara verilmesi,Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiItalya'daki fabrikamızdaki üretimFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 SalgınıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerSağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileriYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarItalya'da yetkili mercilerce verilecek izinYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" kategorisine giren ve T.C Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre ülkemizde de yayılımı yüksek hızda seyreden Covid-19 hastalığı ile ilgili gelişmeleri Borusan Mannesmann olarak yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda İş Sürdürülebilirliği ve Risk planlarımızı gözden geçirerek yeniledik, hem ofislerimizde hem de üretim sahalarımızda en üst seviye hijyen protokolünü uygulamakta, sosyal mesafemizi artıracak fiziki önlemler almaktayız. Bu kapsamda Türkiye ofislerimizde uzaktan çalışmaya uygun olan ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. Türkiye'deki fabrika üretim bölümlerimizde ise yine sosyal mesafeyi artırmak ve minimum çalışanla üretimimize devam edebilmek için dönüşümlü çalışma modeline geçmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde şirketimizin kapsamına girdiği maddelerle ilgili olarak başvuru yapılmıştır. Yeni çalışma düzenlemelerimiz neticesinde operasyonlarımız (planlama, üretim, sevkiyat vb.) her zamanki yüksek standartlarda devam etmektedir. Faaliyetlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, tüm ilgili ülke mevzuatları ile de uyumlu olacak şekilde devam edilecektir. Diğer ülkelerdeki faaliyet durumumuz aşağıda özetlenmiştir- BM Vobarno İtalya fabrikamız, İtalya Hükümetinin üretim durdurma kararının öncesinde, önlem amaçlı olarak üretime ara vermiştir. Üretimin başlaması için salgın yayılım oranının düşmesi ve İtalyan Hükümetinin kararı beklenmektedir. Yasak kalktığında üretim faaliyetlerimize devam edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.- BM Pipe Us Houston/Teksas fabrikamız, ABD yasaları çerçevesinde stratejik öneme sahip tesis olarak konumlandırıldığı için minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretimine devam etmektedir. Bu tesisimizde gerekli tüm güvenlik önlemleri protokollere uygun olarak alınmıştır.Şirketimiz ve fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834029BIST