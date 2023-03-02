***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBatı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alım işiİhaleyi Açan TarafBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNoksel Çelik Boru San. A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı51,13 %İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli1,158,047,261 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım592,081,271 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,67 %AçıklamalarBorusan Mannesmann, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 1.158.047.261 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır.İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 592.081.271 TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 2. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 3. çeyreğinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119386BIST