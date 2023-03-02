***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
02.03.2023 20:03
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alım işi
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Noksel Çelik Boru San. A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
51,13 %
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
1,158,047,261 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
592,081,271 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,67 %
Açıklamalar
Borusan Mannesmann, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi"' ihalesine, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 1.158.047.261 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılarak, BOTAŞ'la sözleşme imzalanmıştır.
İhale tutarı içerisinde Borusan Mannesmann'ın payı 592.081.271 TL olacaktır. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı 2. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın 3. çeyreğinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119386
BIST