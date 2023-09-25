***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023 - 16.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Aralık 2022 tarihli açıklamamızda, 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarına kadar, yurtiçinde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapıldığı belirtilmiştir. SPK tarafından 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili başvuru 20 Eylül 2023 tarih ve 55/1167 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de mevcut olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197176BIST