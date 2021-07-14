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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 19:59



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04-03-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2018 yılında çelik ithalatı yapan, aralarında Borusan Mannesmann'ın da yer aldığı Türk şirketlerine Section 232 adı verilen yüzde 25-50 oranında vergi zammı yapmış, açılan davalar neticesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş, bu karar doğrultusunda şirketimiz ABD gümrük otoritesinden ödediği vergileri tahsil etmiştir.
  13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi tarafından alınan yeni karar ise Donald Trump'ın gümrük vergilerini yükseltme yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Karar, Başkan'ın "ABD güvenlik çıkarlarını etkileyen çeşitli faktörleri yeniden değerlendirebileceğini" kabul ederken, bulgunun Türk çelik sektörüyle sınırlandırılması dikkat çekmektedir. İlgili karar, paneldeki tek ticari hakimin ret oyu ve kuvvetli şerhine rağmen bire  karşı iki oyla alınmıştır. Söz konusu verginin haksız olduğuna dair kırılmaz inancımızla, Borusan Mannesmann olarak süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, gelinen aşamada hukuki haklarımızın saklı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951367


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Yarım 1.603 1.645 9,10  
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