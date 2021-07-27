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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 20:57



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS SEMİH ABİDİN ÖZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 02.01.2017 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS HEINRICH CLÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2016 İcrada Görevli Değil Salzgitter Mannesmann Şirketlerinde Yöneticilik A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS DEFNE KOCABIYIK NARTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2019 İcrada Görevli Değil İhracat Satış Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS ERKAN MUHARREM KAFADAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2016 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS ALEXANDER ECKHARD SOBOLL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2016 İcrada Görevli Değil Salzgitter Mannesmann Grup Şirketlerinde Üst Düzey Yönetici Hayır A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
AHMET MURAT SELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723 Değerlendirildi Hayır Riski Erken Teşhisi Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi
İBRAHİM ROMANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952113


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