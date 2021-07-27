***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2021 20:40
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik Üreticisi 243000000 28.621.026,49 TRY 11,7782 İştirak
Borusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Lojisitk 59500000 28.158,72 TRY 0,00047 İştirak
Borusan Mannesmann Pipe US Inc Çelik Boru Üretici 135000000 135000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Holding BV Holding 18000 18000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Cooperatie U.A Holding 3465572 3.420.916,28 EUR 99 Bağlı Ortaklık
Borusan Tube Products S.A. Çekme Boru Ek İşlemleri 350000 349965 EUR 99,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952112
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5794
En Düşük
8,5341
18:0510,1417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1558
En Düşük
10,0801
18:05495,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 495,98
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5519
|8,5606
|% 0,02
|
|Euro
|10,1296
|10,1417
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8662
|11,9258
|% 0,19
|
|Frank
|9,3556
|9,4119
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2752
|2,2866
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,07
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem