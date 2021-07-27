Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 20:40



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik Üreticisi 243000000 28.621.026,49 TRY 11,7782 İştirak
Borusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Lojisitk 59500000 28.158,72 TRY 0,00047 İştirak
Borusan Mannesmann Pipe US Inc Çelik Boru Üretici 135000000 135000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Holding BV Holding 18000 18000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Cooperatie U.A Holding 3465572 3.420.916,28 EUR 99 Bağlı Ortaklık
Borusan Tube Products S.A. Çekme Boru Ek İşlemleri 350000 349965 EUR 99,99 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952112


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.361
Değişim :  0,09% |  1,20
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.368 En Düşük
1.355
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 50.734.189 % 10,00  
EDATA 12,44 25.087.342 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.983.898 % 9,96  
TUREX 10,83 46.718.086 % 9,95  
KARYE 10,75 95.319.270 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5519 8,5606 % 0,02  
Euro 10,1296 10,1417 % 0,19  
Sterlin 11,8662 11,9258 % 0,19  
Frank 9,3556 9,4119 % 0,37  
Riyal 2,2752 2,2866 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 3,91  
Altın Gr. 496 496 1,29  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 0,17  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 0,07  
B. Petrol 73,89 73,89 0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru