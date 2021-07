***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBorçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Yassı Çelik Üreticisi 243000000 28.621.026,49 TRY 11,7782 İştirakBorusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Lojisitk 59500000 28.158,72 TRY 0,00047 İştirakBorusan Mannesmann Pipe US Inc Çelik Boru Üretici 135000000 135000000 USD 100 Bağlı OrtaklıkBorusan Mannesmann Holding BV Holding 18000 18000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBorusan Mannesmann Cooperatie U.A Holding 3465572 3.420.916,28 EUR 99 Bağlı OrtaklıkBorusan Tube Products S.A. Çekme Boru Ek İşlemleri 350000 349965 EUR 99,99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952112BIST