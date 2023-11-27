***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
27.11.2023 20:09
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
23/11/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan esas sözleşmenin ‘'Şirketin Unvanı'' başlıklı 2.maddesinin, ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin alınan karar 23 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220337
BIST
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18:058.107
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
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|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
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|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
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|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
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|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
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|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
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|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
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|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
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|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
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|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
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|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
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|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
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|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
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|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
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|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
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|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
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|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
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|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
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|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
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|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9003
|28,9104
|% 0,18
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|Euro
|31,6220
|31,6419
|% 0,11
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|Sterlin
|36,3533
|36,5356
|% 0,19
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|Frank
|32,6749
|32,8718
|% 0,25
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|Riyal
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|7,7238
|% 0,17
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|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
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|24,65
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|Platin
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|Paladyum
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|Brent Pet.
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|79,71
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