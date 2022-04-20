***BRYAT* *ALKIM* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BRYAT******ALKIM******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSA, ALKIM, BRYAT21.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA AKSA 1,85 1,665ALKIM KIMYA ALKIM 0,7960165 0,7164148BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 5,7083173 5,1374855Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022340BIST