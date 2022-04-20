***BRYAT* *ALKIM* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.04.2022 16:55
***BRYAT******ALKIM******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSA, ALKIM, BRYAT
21.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSA AKSA 1,85 1,665
ALKIM KIMYA ALKIM 0,7960165 0,7164148
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 5,7083173 5,1374855
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022340
BIST
16:502.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,41
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:5014,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6770
En Düşük
14,6396
16:5015,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1088
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:50919,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,12
|Açılış
|: 920,25
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DAGI
|3,54
|50.370.002
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|105.051.232
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|69.137.534
|% 7,47
|
|AYEN
|17,00
|24.007.685
|% 7,12
|
|EDATA
|16,20
|51.546.856
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,22
|17.643.168
|% -6,94
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.517.098.723
|% 0,31
|
|SISE
|18,34
|2.430.119.384
|% 2,06
|
|GARAN
|14,24
|2.198.162.815
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,28
|1.369.387.526
|% -0,73
|
|ODAS
|2,63
|1.002.676.495
|% 3,95
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|822.853.282
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|402.073.050
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,24
|366.104.751
|% 2,75
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6735
|14,6770
|% 0,18
|
|Euro
|15,9158
|15,9248
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,0991
|19,1948
|% 0,60
|
|Frank
|15,4088
|15,5016
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-0,91
|
|Altın Gr.
|920
|920
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
16:48
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17:03AYEN
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 878 adet işlem
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17:02NTHOL
Yüzde 6.78 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 094, 222 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 596.00 milyon TL de
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17:01BRYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 423.60 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 152 adet işlem
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17:00DAGI
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 770, 816 adet işlem