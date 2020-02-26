***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 14:17
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821694
BIST
15:24114.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 224,02
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:246,1591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:246,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:24325,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,47
|Açılış
|: 325,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.129.768
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,66
|62.091.099
|% 15,93
|
|OYAYO
|2,94
|14.902.156
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,77
|322.717.534
|% 11,95
|
|ARENA
|12,16
|6.752.428
|% 9,95
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,28
|69.280.750
|% -5,95
|
|BJKAS
|2,75
|12.387.427
|% -5,82
|
|ASELS
|28,98
|1.982.037.388
|% -0,55
|
|THYAO
|13,25
|1.698.689.955
|% -1,71
|
|ODAS
|2,20
|373.991.438
|% 0,92
|
|GARAN
|10,59
|373.100.765
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,87
|357.959.722
|% 1,77
|
|ODAS
|2,20
|373.991.438
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|195.953.916
|% 2,29
|
|THYAO
|13,25
|1.698.689.955
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,87
|357.959.722
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|221.975.672
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9323
|7,9721
|% -0,36
|
|Frank
|6,2893
|6,3272
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|15,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-5,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,41
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,65
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|
Seans Raporu
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