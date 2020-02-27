***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 14:10
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821995
BIST
14:17111.846
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -3.325,56
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:176,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:176,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:17326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,87
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,80
|36.615.706
|% 7,98
|
|OYAYO
|3,13
|40.362.112
|% 6,46
|
|GSRAY
|3,42
|61.785.153
|% -12,98
|
|RYGYO
|7,84
|9.601.148
|% -12,79
|
|SNPAM
|5,55
|1.576.029
|% -11,90
|
|TSPOR
|5,38
|36.780.159
|% -11,80
|
|FENER
|11,90
|61.133.659
|% -10,86
|
|THYAO
|12,55
|1.497.732.831
|% -5,21
|
|KRDMD
|2,80
|592.788.719
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,31
|442.411.092
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,49
|280.521.276
|% -1,97
|
|GARAN
|10,36
|272.269.442
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|442.411.092
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,80
|592.788.719
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|280.521.276
|% -1,97
|
|THYAO
|12,55
|1.497.732.831
|% -5,21
|
|ODAS
|2,09
|209.998.218
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9183
|7,9580
|% -0,01
|
|Frank
|6,3290
|6,3671
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|12,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|-1,04
|