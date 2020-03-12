BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9254
|7,9651
|% -0,18
|Frank
|6,6160
|6,6559
|% 0,33
|Riyal
|1,6565
|1,6648
|% 0,40
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,68
|Altın Gr.
|328
|328
|1,23
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|Tam
|2.164
|2.218
|-16,52
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,99
|Çeyrek
|524
|536
|-3,99
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|-2,30
Seans Raporu
- 14:23YYAPI Yüzde -13.04 oranında düşüşle 0.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 667, 051 adet işlem
- 14:22KUTPO Yüzde -7.49 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 155 adet işlem
- 14:21CEMTS Yüzde -7.90 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 066, 581 adet işlem
- 14:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4689, 35 kaybederek (% -3.84 ) 117, 340
- 14:20XU100 Endeks 97, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 91 altında . İşlem hacmi 4, 602.00 milyon TL de