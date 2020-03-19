***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:49
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830643
BIST
13:4385.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 179,09
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:436,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0596
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5394
En Düşük
6,4647
13:437,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:43310,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,00
|Açılış
|: 310,71
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|437.532
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.617.892
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.122.451
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|496.290
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|649.315
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.109.515
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|13.776.736
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.111.597
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|ASELS
|21,46
|415.253.272
|% -1,29
|
|GARAN
|8,00
|373.308.643
|% 0,00
|
|THYAO
|7,96
|369.333.420
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,97
|167.895.406
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|119.111.597
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|167.895.406
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|78.037.262
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|43.636.100
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,19
|119.111.597
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,09
|56.161.945
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5058
|7,5434
|% -0,10
|
|Frank
|6,6685
|6,7087
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7360
|1,7447
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,89
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,60
|
|Yarım
|998
|1.024
|-6,58
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,53
|26,53
|1,65
|