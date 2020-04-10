***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:13
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837116
BIST
11:3296.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 243,39
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:326,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:327,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:32360,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 360,71
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.023.018
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|44.789.282
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.690.106
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,54
|663.809
|% -5,58
|
|AYCES
|16,61
|236.764
|% -5,03
|
|TIRE
|6,98
|7.269.355
|% -4,77
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|49,94
|487.195.858
|% 6,98
|
|THYAO
|9,82
|358.516.383
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,15
|255.200.996
|% 2,94
|
|GARAN
|8,41
|212.033.990
|% -0,94
|
|GSRAY
|2,62
|189.475.489
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,15
|255.200.996
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|189.475.489
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,07
|68.506.214
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,01
|111.020.965
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,25
|183.964.644
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3122
|8,3539
|% 0,37
|
|Frank
|6,8988
|6,9403
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7728
|1,7817
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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