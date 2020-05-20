***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2020 10:03
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845859
BIST
10:50102.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 835,81
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:506,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:507,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:50382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,46
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|10.999.167
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|55.131.645
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,99
|306.321.724
|% 1,64
|
|GARAN
|7,74
|271.171.203
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,90
|158.018.189
|% -2,09
|
|BIMAS
|63,45
|151.010.373
|% 2,17
|
|RTALB
|37,00
|139.413.131
|% 6,02
|
|ISYAT
|2,69
|99.645.756
|% 9,35
|
|GARAN
|7,74
|271.171.203
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,46
|78.177.515
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|126.575.857
|% 1,73
|
|ODAS
|1,89
|57.301.176
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2830
|8,3246
|% 0,14
|
|Frank
|6,9853
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,31
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,30
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,61
|34,61
|-0,04
|