***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 10:09
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877347
BIST
13:211.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:217,7752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:219,1108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0679
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:21471,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,42
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.300.300
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.579.212
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.556.040
|% -9,97
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7708
|7,7752
|% -0,53
|
|Euro
|9,1029
|9,1108
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9480
|9,9979
|% -0,63
|
|Frank
|8,3966
|8,4472
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0669
|2,0773
|% -0,45
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,72
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|-35,20
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-17,02
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|-0,56
|