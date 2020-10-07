***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 14:46
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879079
BIST
16:391.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:397,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0574
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:399,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:39476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.620.646
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.853.462
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.396.898.089
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.206.282.581
|% 3,06
|
|ASELS
|18,60
|828.937.038
|% 0,32
|
|SISE
|6,79
|792.157.098
|% -0,88
|
|PETKM
|4,35
|615.676.669
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.206.282.581
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.396.898.089
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|468.972.733
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.047.312
|% 4,35
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8552
|% 0,74
|
|Euro
|9,2438
|9,2504
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0989
|10,1495
|% 0,92
|
|Frank
|8,5498
|8,6013
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0906
|2,1010
|% 0,89
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:39
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16:52MSGYO
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