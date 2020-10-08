***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 11:15
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879691
BIST
15:021.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:027,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:029,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:02482,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,46
|Açılış
|: 482,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:02
|UTPYA
|18,37
|9.134.841
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.656
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.593
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.173.766
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|902.796.081
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|784.694.236
|% -2,26
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|TUPRS
|81,80
|614.716.891
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,48
|563.879.794
|% -2,67
|
|IHLAS
|1,14
|227.950.366
|% 5,56
|
|PETKM
|4,49
|777.983.305
|% 2,05
|
|YYAPI
|1,26
|216.044.273
|% 0,80
|
|YGYO
|1,12
|181.733.064
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,70
|235.993.213
|% 1,19
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9209
|7,9256
|% 0,56
|
|Euro
|9,3281
|9,3355
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,1935
|10,2447
|% 0,38
|
|Frank
|8,5944
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1060
|2,1166
|% 0,50
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,21
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|33,92
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,41
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, TKFEN
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 050
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MERKO, FORMT, VKING, DAGHL, DOBUR, ARTI, KLGYO, AVOD, VANGD
-
15:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, EGCYO, ROYAL, EGCYH, EGCEY, TKURU, TUCLK, TLMAN, DIRIT