***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:38
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882303
BIST
11:541.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:547,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:549,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0255
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:54484,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 484,90
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KARTN
|845,90
|3.416.590
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|73.186.877
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.532.975
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.611.746
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.070.314
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.642.979
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|PETKM
|4,55
|434.768.663
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,32
|311.247.094
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|400.572.110
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|352.141.071
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|213.739.272
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|194.218.030
|% -5,53
|
|GARAN
|7,36
|982.839.899
|% 2,51
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8907
|7,8949
|% -0,48
|
|Euro
|9,2667
|9,2718
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2292
|10,2805
|% 0,11
|
|Frank
|8,6073
|8,6592
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0977
|2,1082
|% -0,52
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|11,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,17
|
Seans Raporu
11:52
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12:02OTKAR
Yüzde 5.00 oranında artışla 159.60 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 428 adet işlem
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12:01DGKLB
Yüzde 4.07 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 255, 528 adet işlem
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11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 323
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11:59XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 425.00 milyon TL de
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11:59HURGZ
Yüzde 5.44 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 775, 722 adet işlem