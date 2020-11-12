***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:35
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888063
BIST
11:131.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:137,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:139,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0667
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:13472,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,64
|Açılış
|: 472,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BFREN
|1.145,80
|40.637.606
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.569.324
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.980.984
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.638.923.274
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,90
|947.653.156
|% 3,57
|
|THYAO
|11,90
|779.725.342
|% 1,02
|
|AKBNK
|6,34
|779.100.046
|% 1,93
|
|KRDMD
|4,15
|776.680.284
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,90
|947.653.156
|% 3,57
|
|GARAN
|8,66
|2.638.923.274
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,15
|776.680.284
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,93
|330.086.548
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|600.843.117
|% 2,09
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8330
|7,8377
|% 0,55
|
|Euro
|9,2353
|9,2553
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,3405
|10,3924
|% 0,72
|
|Frank
|8,5577
|8,6093
|% 1,10
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,93
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,53
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|0,05
|
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