***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:14
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890479
BIST
10:531.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -22,49
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:537,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:539,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:53449,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 449,31
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|105.764.377
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|26.945.787
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|TSKB
|2,24
|230.474.562
|% -7,05
|
|RAYSG
|22,70
|1.546.696
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,19
|456.678.779
|% 0,92
|
|GARAN
|9,00
|369.676.761
|% -1,96
|
|KRDMD
|5,12
|317.532.256
|% -0,78
|
|PETKM
|4,20
|274.283.210
|% -0,71
|
|TSKB
|2,24
|230.474.562
|% -7,05
|
|EKGYO
|2,19
|456.678.779
|% 0,92
|
|TSKB
|2,24
|230.474.562
|% -7,05
|
|TEKTU
|2,01
|149.139.124
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,93
|213.037.125
|% -2,01
|
|PETKM
|4,20
|274.283.210
|% -0,71
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8348
|% 0,27
|
|Euro
|9,3722
|9,3804
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4297
|10,4820
|% 0,70
|
|Frank
|8,6435
|8,6956
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0835
|2,0939
|% 0,30
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-5,84
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,32
|47,32
|-0,93
|