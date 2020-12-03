***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:31
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891133
BIST
12:211.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:217,8364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:219,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:21463,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,32
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:20
|INVEO
|34,98
|25.829.923
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.306.924
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.449.501
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.568.703
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|TSKB
|2,08
|1.426.748.566
|% -7,14
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,08
|1.426.748.566
|% -7,14
|
|GARAN
|9,19
|894.743.334
|% -0,33
|
|PETKM
|4,37
|734.805.232
|% 3,31
|
|THYAO
|12,34
|704.064.342
|% 0,73
|
|KRDMD
|5,08
|614.905.987
|% 0,59
|
|TSKB
|2,08
|1.426.748.566
|% -7,14
|
|PETKM
|4,37
|734.805.232
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,19
|348.098.733
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,57
|381.140.863
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,08
|614.905.987
|% 0,59
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8300
|7,8347
|% -0,34
|
|Euro
|9,4837
|9,4937
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,5030
|10,5556
|% 0,25
|
|Frank
|8,7521
|8,8048
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0888
|2,0993
|% -0,03
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|13,35
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|51,72
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|25,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|12,51
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|0,23
|