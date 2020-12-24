***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:03
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894707
BIST
10:141.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.419
10:147,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:149,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:14460,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:14
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|2.133.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|22.188.735
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|21.031.522
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|YGYO
|1,32
|9.144.672
|% -4,35
|
|SKBNK
|1,56
|258.447.645
|% -1,27
|
|PETKM
|5,03
|117.029.506
|% -0,40
|
|GARAN
|9,92
|96.195.572
|% -0,40
|
|TSKB
|1,89
|83.004.066
|% -0,53
|
|ECILC
|7,37
|79.493.567
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,56
|258.447.645
|% -1,27
|
|TSKB
|1,89
|83.004.066
|% -0,53
|
|GSDHO
|2,50
|57.711.603
|% 2,04
|
|PETKM
|5,03
|117.029.506
|% -0,40
|
|HLGYO
|3,61
|72.122.053
|% -3,22
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6336
|7,6368
|% -0,05
|
|Euro
|9,3178
|9,3274
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3210
|10,3728
|% 0,30
|
|Frank
|8,5615
|8,6131
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0287
|2,0388
|% -0,07
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,18
|