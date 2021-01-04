***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:01
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896531
BIST
12:521.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:527,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0696
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:529,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0237
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:52456,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,73
|Açılış
|: 456,54
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:52
|NIBAS
|57,20
|18.774.170
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.788.543
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|VKING
|8,49
|7.627.834
|% -5,67
|
|ARZUM
|23,26
|266.438.317
|% -5,52
|
|KOZAL
|106,30
|953.465.973
|% 9,93
|
|GUBRF
|82,55
|890.115.871
|% -4,07
|
|SISE
|7,45
|726.011.569
|% 1,92
|
|GARAN
|10,47
|678.282.682
|% 0,96
|
|KOZAA
|16,84
|645.464.963
|% 8,72
|
|SKBNK
|1,55
|411.999.540
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,22
|520.548.144
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,15
|519.081.596
|% 2,27
|
|TSKB
|1,82
|286.976.435
|% 2,25
|
|KARSN
|3,49
|421.575.330
|% 7,38
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3536
|7,3603
|% -0,94
|
|Euro
|9,0421
|9,0510
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0163
|10,0665
|% -1,09
|
|Frank
|8,3207
|8,3708
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -1,08
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,61
|
|Altın Gr.
|456
|457
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.017
|3.094
|27,26
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|13,18
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,16
|
|B. Petrol
|52,32
|52,32
|0,52
|