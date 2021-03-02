***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 15:53
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914492
BIST
15:521.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:527,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:528,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0330
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:52407,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,57
|Açılış
|: 407,82
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:50
|AYEN
|8,91
|77.787.745
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.319.992
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,83
|4.209.104.178
|% 7,46
|
|SISE
|7,72
|1.602.822.401
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,30
|1.449.780.982
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.316.824.010
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,83
|1.157.073.472
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,35
|801.973.032
|% 0,00
|
|THYAO
|14,83
|4.209.104.178
|% 7,46
|
|PETKM
|5,59
|1.316.824.010
|% 3,90
|
|SISE
|7,72
|1.602.822.401
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,38
|280.039.935
|% -1,43
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3256
|7,3298
|% 0,46
|
|Euro
|8,8137
|8,8223
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,44
|
|Frank
|7,9479
|7,9957
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 85 artarak (% 0.67 ) 1, 620
-
16:02ERSU
Yüzde 5.86 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 804, 563 adet işlem
-
16:01SEKFK
Yüzde 8.90 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 852, 568 adet işlem
-
16:00PGSUS
Yüzde 4.24 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 898, 645 adet işlem
-
15:59KARSN
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 271, 339 adet işlem