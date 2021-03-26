***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:17
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920884
BIST
14:111.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,76
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:118,0550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1155
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:119,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1483
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:11445,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,84
|Açılış
|: 445,31
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:10
|BJKAS
|6,93
|527.245.258
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.101.178
|% 9,99
|
|SAYAS
|25,26
|76.902.207
|% 9,92
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|AVOD
|9,53
|626.281.426
|% -9,58
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,97
|1.698.229.644
|% -0,29
|
|AVOD
|9,53
|626.281.426
|% -9,58
|
|SISE
|7,33
|601.726.955
|% 1,52
|
|VESTL
|37,06
|601.130.249
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|527.245.258
|% 10,00
|
|GARAN
|6,97
|1.698.229.644
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,79
|414.318.088
|% 6,16
|
|SKBNK
|1,20
|132.921.220
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|226.957.961
|% 0,93
|
|SISE
|7,33
|601.726.955
|% 1,52
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0439
|8,0479
|% 1,37
|
|Euro
|9,4826
|9,4985
|% 1,53
|
|Sterlin
|11,0400
|11,0954
|% 1,63
|
|Frank
|8,5142
|8,5654
|% 1,30
|
|Riyal
|2,1377
|2,1484
|% 1,35
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,48
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,73
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,80
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|1,04
|