***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:11
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933081
BIST
10:161.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:168,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:169,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:16470,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,78
|Açılış
|: 470,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:16
|TIRE
|6,18
|1.427.784
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|41.945.675
|% 9,53
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|IHGZT
|1,94
|538.195
|% -9,77
|
|KRTEK
|11,81
|22.800.843
|% -9,15
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,52
|20.441.794
|% -7,85
|
|RALYH
|3,60
|342.432
|% -5,26
|
|EREGL
|19,35
|139.788.889
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,21
|111.268.284
|% 1,26
|
|GARAN
|7,27
|110.465.048
|% 0,55
|
|THYAO
|12,16
|98.445.854
|% 1,50
|
|PETKM
|6,77
|71.078.092
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,10
|35.680.393
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|111.268.284
|% 1,26
|
|GARAN
|7,27
|110.465.048
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,83
|20.901.465
|% 0,00
|
|PETKM
|6,77
|71.078.092
|% 1,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2400
|8,2460
|% 0,52
|
|Euro
|9,9592
|9,9899
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4585
|11,5160
|% 0,53
|
|Frank
|9,0506
|9,1051
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,68
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,47
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-0,21
|