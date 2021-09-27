***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 16:14
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965343
BIST
17:371.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:378,8293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:3710,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0849
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:37497,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,74
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.353.393
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.826.902
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.658.649
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.619.390
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,90
|21.883.373
|% -7,16
|
|KIMMR
|3,76
|191.980.087
|% -6,47
|
|EDATA
|10,00
|37.448.755
|% -6,10
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,50
|550.256.162
|% -0,37
|
|TUPRS
|111,70
|523.060.654
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|468.843.289
|% 0,86
|
|GARAN
|8,91
|1.245.365.420
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,77
|175.531.561
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.084.666.380
|% -0,15
|
|KRDMD
|6,37
|435.219.841
|% 1,92
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8248
|8,8293
|% -0,41
|
|Euro
|10,3207
|10,3486
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1373
|% -0,09
|
|Frank
|9,5035
|9,5608
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3464
|2,3582
|% -0,43
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|
Seans Raporu
17:37
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GARFA, FRIGO, INFO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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