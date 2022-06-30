***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 13:50
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040299
BIST
13:432.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,96
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
13:4316,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
13:4317,3221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0656
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
13:43967,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,15
|Açılış
|: 967,85
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KRSTL
|7,70
|4.619.515
|% 9,84
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|RTALB
|7,39
|87.442.361
|% 8,84
|
|YGGYO
|22,62
|5.792.386
|% 8,65
|
|PEGYO
|1,86
|29.985.510
|% 7,51
|
|LIDFA
|11,34
|29.472.938
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.986.586
|% -9,98
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|BERA
|14,83
|343.259.705
|% -6,79
|
|THYAO
|46,00
|2.127.059.164
|% -0,39
|
|SISE
|21,50
|1.992.873.340
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,70
|692.362.901
|% 6,72
|
|EREGL
|26,62
|675.466.861
|% 0,30
|
|KRDMD
|11,06
|581.268.117
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,70
|692.362.901
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,31
|435.111.666
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|288.005.385
|% -1,38
|
|SISE
|21,50
|1.992.873.340
|% 3,97
|
|TSKB
|1,96
|181.770.155
|% -2,97
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6133
|16,6259
|% -0,07
|
|Euro
|17,2982
|17,3254
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,1016
|20,2024
|% -0,08
|
|Frank
|17,2577
|17,3617
|% -0,59
|
|Riyal
|4,4174
|4,4396
|% -0,12
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-7,35
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.568
|-31,00
|
|Tam
|6.473
|6.561
|-80,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,06
|