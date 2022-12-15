***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 14:52
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087507
BIST
16:095.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 65,28
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:0918,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6649
En Düşük
18,6022
16:0919,8650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0344
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:091.065,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,63
|Açılış
|: 1.065,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EPLAS
|28,82
|38.341.261
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.982.500
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|478.355.835
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.342.518
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,35
|221.811.650
|% -7,42
|
|PAGYO
|31,80
|13.824.942
|% -5,92
|
|EKGYO
|7,79
|4.134.778.917
|% -2,01
|
|TTKOM
|20,58
|2.292.753.134
|% 5,54
|
|HALKB
|12,61
|2.262.229.966
|% 7,05
|
|KOZAL
|469,30
|2.228.964.077
|% 0,45
|
|PGSUS
|466,10
|1.573.655.646
|% -0,83
|
|AKBNK
|18,10
|4.470.876.030
|% 4,68
|
|ASELS
|57,20
|6.031.309.403
|% 1,42
|
|AKGRT
|3,75
|147.247.413
|% 1,63
|
|BJKAS
|5,98
|102.771.308
|% 0,17
|
|AFYON
|8,01
|74.446.892
|% 1,26
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6649
|% 0,23
|
|Euro
|19,8555
|19,8650
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,8775
|22,9923
|% -0,86
|
|Frank
|20,0098
|20,1304
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,07
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
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16:24XU100
Endeks 5, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 95, 677.00 milyon TL de
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16:24QNBFL
Yüzde 6.84 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708 adet işlem
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16:23PEGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 919 adet işlem
-
16:22DNISI
Yüzde 5.26 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 045, 853 adet işlem
-
16:21DOKTA
Yüzde 5.07 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 911 adet işlem