***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 11:53
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197585
BIST
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13:238.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,98
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2327,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2328,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0548
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:231.664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|836.655.542
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.309.361
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.096.628.133
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|862.229.454
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|65.418.108
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|2.200.626
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,20
|5.967.223.625
|% 1,63
|
|TUPRS
|163,90
|5.021.725.578
|% -3,42
|
|SASA
|48,90
|2.612.971.001
|% -3,07
|
|KONTR
|328,30
|2.306.688.378
|% 2,43
|
|GESAN
|107,60
|2.116.520.185
|% 4,36
|
|ZOREN
|5,28
|1.179.014.090
|% -2,40
|
|EKGYO
|8,10
|1.416.987.191
|% 1,00
|
|KATMR
|2,46
|424.078.396
|% 6,96
|
|SKBNK
|6,54
|1.114.409.649
|% 0,62
|
|ADESE
|2,44
|389.495.926
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2941
|27,3009
|% 0,21
|
|Euro
|28,8416
|28,8574
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,0720
|33,2379
|% 0,27
|
|Frank
|29,6606
|29,8393
|% 0,20
|
|Riyal
|7,2562
|7,2926
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,99
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|0,20
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.547
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,05
|0,03
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|1,01
|