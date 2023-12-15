***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 17:23
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226179
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0455
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,2379
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.896,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.896,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|SUWEN
|18,42
|152.293.497
|% 9,97
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|ASTOR
|96,30
|2.022.564.469
|% -1,73
|
|BIMAS
|320,50
|1.536.220.369
|% 2,31
|
|CATES
|61,10
|1.304.559.640
|% -9,82
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|ZOREN
|4,67
|468.666.683
|% 4,24
|
|AKFGY
|2,02
|195.762.273
|% 1,51
|
|HALKB
|12,86
|848.381.959
|% 3,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9778
|29,0290
|% 0,23
|
|Euro
|31,6783
|31,6945
|% -0,71
|
|Sterlin
|36,6712
|36,8551
|% -0,53
|
|Frank
|33,2834
|33,4839
|% 0,02
|
|Riyal
|7,7065
|7,7452
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|948,27
|950,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,83
|1.179,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,18
|76,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,62
|2.034,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
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17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
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17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem