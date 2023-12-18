***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 15:07
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226490
BIST
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16:147.862
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -132,35
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1429,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0837
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1431,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1502
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:141.891,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.891,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:14
|UFUK
|99,55
|3.859.163
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.882.652
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.791.536
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.340.459
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.781.819
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|THYAO
|248,00
|4.786.342.381
|% -2,07
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.732.709.163
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.552.028.894
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.048.307
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.876.440
|% -8,17
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0546
|29,0628
|% 0,29
|
|Euro
|31,7630
|31,7781
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,6749
|36,8589
|% 0,15
|
|Frank
|33,3349
|33,5357
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7622
|% 0,28
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|952,82
|956,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,74
|1.187,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,80
|% 0,66
|