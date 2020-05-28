***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.04.2020Tescil Tarihi07.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.04.2020 10056AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847217BIST