***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.05.2020 12:24
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.04.2020
Tescil Tarihi
07.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020 10056
Açıklamalar
Şirketimizin 03.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847217
BIST
12:13105.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 301,15
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:136,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8049
En Düşük
6,7656
12:137,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4950
En Düşük
7,4416
12:13375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,58
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,65
|47.658.570
|% 8,55
|
|DITAS
|19,40
|11.879.608
|% 7,36
|
|BIZIM
|14,91
|98.438.566
|% 7,27
|
|MNDRS
|1,95
|160.799.849
|% 7,14
|
|GLBMD
|4,35
|4.279.847
|% 6,88
|
|CMENT
|31,68
|4.012.490
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.154.653
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.827.580
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|3.149.537
|% -9,95
|
|THYAO
|12,54
|1.981.380.080
|% 1,70
|
|PGSUS
|58,30
|657.999.044
|% -1,35
|
|TUPRS
|85,45
|309.166.801
|% 1,85
|
|TAVHL
|20,46
|283.229.853
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,22
|245.097.817
|% 0,45
|
|THYAO
|12,54
|1.981.380.080
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,42
|186.500.425
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|245.097.817
|% 0,45
|
|ODAS
|1,90
|102.521.887
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,44
|76.058.813
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3051
|8,3468
|% 0,30
|
|Frank
|6,9812
|7,0233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8042
|1,8133
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,93
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.545
|35,10
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,83
|34,83
|0,23
|